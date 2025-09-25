Dalla solidarietà al volontariato. Ecco il ‘Festival del Sociale’

Presso la Bottega del Terzo Settore, è stata presentata l’edizione 2025 di ‘Festival del Sociale-Una comunità al servizio di tutti’: un evento diffuso che avrà luogo ad Ascoli dal 26 settembre al 5 ottobre. La manifestazione spazierà tra solidarietà, inclusione e volontariato, proponendo convegni, incontri, appuntamenti teatrali, laboratori e proiezioni di film. Il ricco programma di iniziative culminerà nella seconda edizione di ‘Volontariato in Piazza’: una giornata interamente dedicata alla promozione e all’incontro tra associazioni e cittadinanza, che si svolgerà domenica 5 ottobre.

Ecco alcune delle iniziative previste: venerdì 26 settembre ‘Artigianato per il sociale’ e ‘Telefono Argento’ a cura di Cna; sabato 27 ‘Diversamente’ con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ast; domenica 28 ‘Teatrando’ con varie associazioni e ‘Concerto di Poesia con la Moldova’ a cura di 50&Più; mercoledì 1° ottobre ‘Tutti in pista…ciclabile’ con Anteas; giovedì 2 ‘L’Albero del Sociale’; venerdì 3 la proiezione del film ‘Lontano da Lei’ al Cinecircolo di Monticelli; sabato 4 il talent musicale ‘Voce al Futuro’ nella Sala della Ragione e la ‘Festa dei Nonni’ al Circolo Ricreativo di Borgo Solestà.

Domenica 5 il gran finale con ‘Volontariato in Piazza’ in Piazza del Popolo, oltre alla ‘Festa dei Popoli’ al Chiostro di San Francesco (preghiera interreligiosa col vescovo Gianpiero Palmieri e Cena Multietnica). In conclusione, tavola rotonda sul ‘Cantico delle Creature’ e concerto ‘Musiche francescane di ieri e di oggi’.

"Durante il Festival – ha dichiarato Massimiliano Brugni (vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali) – parleremo di inclusione, solidarietà e lavoro in un clima festoso. Il mondo del sociale e del volontariato è variegato e rappresenta il cuore pulsante della città". "Ad Ascoli – ha aggiunto il sindaco Marco Fioravanti – vogliamo costruire un modello sociale forte". "Abbiamo bisogno di guardare al futuro con speranza, in un’ottica collettiva" ha affermato Marco Regnicoli (presidente Bottega Terzo Settore). Queste le parole di Massimo Lauri (Centro Servizi Volontariato): "A ‘Volontariato in Piazza’ hanno aderito circa 40 associazioni del territorio. Ogni associazione farà conoscere le attività di cui si occupa". "C’è grande sinergia – ha detto Antonello Maraldo (direttore Ast Ascoli) – tra l’Azienda Sanitaria e il Comune di Ascoli. Sono contento che dopo qualche anno riprenda questa manifestazione, ideata dal dottor Giorgio Mariani nei primi anni Duemila".

Giuliano Centinaro