Dalla sorpresa premier al cioccolato Centimetro Zero adesso rilancia

Non si è sopito l’entusiasmo per l’incontro con il primo ministro Giorgia Meloni, al Vinitaly di Verona, alla quale i ragazzi della Locanda Centimetro Zero di Pagliare del Tronto hanno regalato una sedia, che già il gruppo si proietta in una nuova ed entusiasmante sfida: la produzione del cioccolato. Un percorso quello intrapreso da Centimetro Zero, che mira a valorizzare i ragazzi diversamente abili nelle loro abilità e li accompagna in un percorso di autonomia. Centimetro Zero infatti non è solo ristorazione, produzione di vino, ma anche di cioccolato. "Quando possiamo dire – dichiarano gli organizzatori – che un cioccolato ‘è buono per tutti’? Quando non conta solo il gusto, ma contano anche le persone e il piacere di farlo". E’ il principio che riassume il progetto partito proprio da Pagliare del Tronto e che intende coinvolgere i ragazzi della Locanda Centimetro Zero. ’Ci fondiamo dolcemente’. Il loro è un cioccolato che premia l’inclusione, Centimetro Zero lancia una dolcissima novità, due prodotti: le Cioccole e le Riverse, per addolcire il mondo. Si tratta del nuovo progetto nel mondo della cioccolata, che vede protagoniste due tra le più importanti realtà sociali italiane: Pagliare del Tronto e Pollenzo, in provincia di Cuneo, che si uniscono in un dolce filo dal sapore di cioccolato.

Il nuovo progetto di Centimetro Zero con le Cioccole e le Riverse permetterà a molti ragazzi, in situazione di disabilità intellettiva, di lavorare per realizzare il sogno di produrre dolci e cioccolato. "Il nostro – dichiarano i protagonisti – è un laboratorio dove ogni giorno si mescola il cioccolato ai messaggi positivi e di speranza. Un modo per permettere a tante persone diversamente abili di far emergere le loro risorse. Il progetto parte dal presupposto che è necessario dare loro gli strumenti per integrarsi e imparare a fare da soli e fare bene. Auspichiamo di formare e assumere nei laboratori di cioccolato e negli show room molti ragazzi. Un contributo determinante alla realizzazione di questo progetto arriva dalla azienda Selmi quale sponsor tecnico, grazie alla quale il progetto potrà svilupparsi con diverse iniziative dove formazione e innovazione saranno determinanti".

Maria Grazia Lappa