Dalla Start tessere gratis ai turisti: "Meno traffico e inquinamento"

Viabilità più snella vuol dire, d’estate, poter visitare la riviera in maniera più agevole. È per questo che il comune, la Start e gli alberghi sambenedettesi hanno messo sul piatto una serie di iniziative in partenza proprio dai primi di luglio, per consentire ai turisti di raggiungere facilmente il lungomare e, una volta lì, di percorrerlo nelle sue diverse latitudini agilmente e senza stress. Da una parte, infatti, l’ente comunale, l’azienda di trasporto pubblico e gli hotel rivieraschi hanno deciso di stipulare un accordo in base al quale la Start rilascerà, alle strutture ricettive che ne facciano richiesta, delle speciali tessere che rendono possibile ai loro ospiti di viaggiare gratuitamente sugli autobus in transito sul lungomare, dalla rotonda di Porto d’Ascoli alla stazione centrale. Ma le proposte per godere di un’estate senza stress non finiscono di certo qui.

Con l’arrivo della bella stagione ritorna infatti anche il servizio di bus navetta proposto sempre dalla Start in collaborazione con l’amministrazione comunale, pensato e dedicato a chi raggiunge San Benedetto in auto e vuole poi godere del mare e degli intrattenimenti senza il problema di trovare un parcheggio per la vettura. Dunque, il servizio sarà attivo nei fine settimana del mese di luglio e tutti i giorni del mese di agosto. Le corse saranno come sempre gratuite e permetteranno a chi raggiunge San Benedetto in automobile di lasciare il proprio mezzo nelle aree di parcheggio circostanti lo stadio ‘Riviera delle Palme’ servite comodamente dalle navette e raggiungere il lungomare in maniera comoda e sostenibile. Il passaggio della navetta avverrà ogni 20 minuti, con la prima corsa delle 8 e l’ultima alle 19. Numerose sono poi le fermate previste tra il parcheggio dello stadio e l’intero lungomare, dalla ‘chiesetta di legno’ fino a Porto d’Ascoli. Per il mese di luglio il servizio funzionerà dal venerdì alla domenica (prenderà quindi il via venerdì 5 luglio) fino ad agosto tutti i giorni. Entrambe le iniziative sono state fortemente volute dalla squadra di governo, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: "Abbiamo deciso di riproporre questo servizio – dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – sia come scelta responsabile nei confronti dell’ambiente, sia come misura di riduzione del traffico nell’area del lungomare che, come è noto, soffre nei due mesi centrali della stagione turistica per il grande afflusso di visitatori. Il servizio è rivolto in primis ai pendolari della spiaggia, a chi risiede nei Comuni comprensorio, così che possano trascorrere le giornate al mare senza che debbano sostenere spese in più per il carburante necessario a spostarsi per cercare un posto libero o per il pagamento della sosta".

Giuseppe Di Marco