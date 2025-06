Dalla Statale al Ballarin, le mosse del Comune

Statale 16, parco ‘Ballarin’ e via Dandolo: l’amministrazione comunale appronta il cronoprogramma estivo per i cantieri che stanno andando avanti da mesi in diverse zone della riviera. Cantieri che riguardano opera fortemente sentite dalla città, tenendo presente che riguardano lo stato della viabilità locale, la ‘porta nord’ della città e il grado di vivibilità cittadina in caso di porti piogge. In queste settimane, per quel che riguarda il rifacimento della Nazionale, l’idea è di procedere con un intervento che coinvolga il tratto dall’ospedale a via Voltattorni e via Pasubio. Al termine della bella stagione si tornerà a realizzare i tratti che ancora non sono stati fatti. Va ricordato, in proposito, che questo lavoro è stato finanziato con circa un milione proveniente da Autostrade per l’Italia. Oggetto dell’opera sono i sette chilometri di Statale 16 che vanno dal confine con Grottammare alla rotonda che si trova all’incrocio con via San Giovanni. Per quanto riguarda gli asfalti, comunque, le iniziative non finiscono qui. Il comune ha intenzione di effettuare manutenzioni, prima di agosto, in via Toscana, via Pizzi, via Pizzi e alcune strade del quartiere Agraria. Ci sono poi altre aree in cui intervenire ma, per procedere in tal senso, sarà necessario incamerare risorse dall’avanzo di bilancio. Dalla capigruppo di pochi giorni fa è emerso che, in questo capitolo, dovrebbero essere stanziati circa 700mila euro. Poi c’è il parco ‘Ballarin’. In questo caso il cantiere è fermo da fine dicembre ed è in attesa della ratifica alla variazione progettuale, intesa a rimodulare i volumi e inserire il giardino inclusivo. In questo caso l’intervento dovrebbe ripartire a fine giugno. Entro luglio invece dovrebbe concludersi il cantiere di via Dandolo. Nelle prossime settimane si dovrà procedere con lo spostamento di un palo della luce, che insiste in un tratto di strada da riasfaltare. Solo successivamente sarà possibile completare l’opera e riaprire la strada.

In via Dandolo si sta provvedendo alla sistemazione della rete fognaria per l’intera zona nord-ovest ‘Ballarin’: in questo intervento, nello specifico, sono stati investiti 1,6 milioni. nella primavera del 2024, una delegazione di residenti locali mise in piedi un sit-in per indurre l’amministrazione a chiedere lo spostamento delle tre cabine elettriche necessarie al funzionamento del sistema. I manufatti si estendevano, infatti, per circa 15 metri. Il progetto quindi venne modificato e alle cabine venne trovata una nuova sistemazione, in direzione porto.

Giuseppe Di Marco