Dalla Tari all’Imu: "Gli aumenti sono sensibili"

Nel tracciare un bilancio sull’attività amministrativa nel comune di Acquaviva Picena, l’opposizione "Acquaviva più forte" attacca il governo cittadino sull’aumento di Tari, imu e le tariffe per il nido d’infanzia e la refezione scolastica. "In tutti i casi gli aumenti sono sensibili, siamo arrivati al +20% per la Tari e la tariffa del nidoprimavera passa da 223 a 300 euro, e per la refezione, seppure 20 centesimi a buono sembrino un’inezia, non poter acquistare più blocchetti con un risparmio di 20 euro ogni due, pesa ulteriormente inevitabilmente sulle tasche dei cittadini – scrivono i vertici della minoranza - Il rientro a scuola quest’anno è stato caotico e poco rispettoso delle famiglie su ogni fronte: lavori in corso, ritardi nelle comunicazioni, arbitraria suddivisione dei bambini tra nido e primavera, ritardo nell’apertura del servizio e disagi per le famiglie senza replica: decisamente imbarazzante. L’incapacità organizzativa e programmatica è evidente, gli aumenti tariffari sono stati comunicati solo qualche giorno prima dell’inizio della scuola, non tendendo conto delle esigenze o difficoltà delle famiglie".