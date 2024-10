Dalla tassa di soggiorno un incasso superiore all’anno scorso

La flessione di arrivi e presenze turistiche sulla Riviera delle Palme, probabilmente, c’è stata, ma forse non è così consistente com’era stato paventato durante l’estate. Nel corso dell’incontro fra amministrazione comunale e la neo nata Consulta per il turismo di Grottammare, l’assessore e vice sindaco Lorenzo Rossi ad un certo punto si è fatto sfuggire che l’incasso della Tassa di Soggiorno è uguale a quella dell’anno scorso. Ricordiamo che a Grottammare la Tassa si paga solo nei mesi di luglio e agosto e solo per la prima settimana. L’incasso di quest’anno è stato di circa 172mila euro, di qualche centinaia di euro superiore all’anno scorso, quando vi fu una flessione dell’1,5% rispetto al 2022, anno di grande ripresa. Dunque, a livello di arrivi, nei due mesi di alta stagione, i numeri dovrebbero essere gli stessi, poi sulle presenze c’è da vedere, ma la media si aggira sui 5-6 giorni, mentre la Tassa si paga sui primi 7 giorni. "Fatico a credere che un crollo così paventato possa essere attribuito soli nei mesi di giugno e settembre – ha affermato l’assessore Lorenzo Rossi. Staremo a vedere".