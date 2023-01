Dalla vigna alla tavola: a spasso con la tradizione

Torna il progetto "Marche Enoturismo dalla vigna alla tavola", l’iniziativa della Regione Marche per promuovere le eccellenze enogastronomiche. Il primo appuntamento del circuito "carni, pesci e orti dalla costa ai borghi piceni" è con una giornata dedicata alla salata del maiale (o pista), una delle tradizioni più antiche e diffuse delle aree rurali delle Marche. Il primo evento del circuito che vede come capofila l’Antico Caffè Soriano di San Benedetto, è previsto per domenica 29 gennaio alle ore 13 presso La Cittadella dei Sibillini di Montemonaco, un luogo storico della montagna ascolana, un posto dove le eccellenze gastronomiche del territorio hanno sempre incontrato la cucina tradizionale.

Il menù sarà tutto a base di maiale e chi arriverà in mattinata potrà assistere anche alla preparazione delle varie parti del maiale, proprio come si faceva in campagna. Si inizia con gli antipasti polenta con sanguinaccio, trippa di maiale, crostini con la carne della salsiccia e del salame, si passa ai primi con tagliatelle con sugo di maiale e paccheri con broccoli e salsiccia, per finire con costine alla mela rosa, tordo matto e fegatini e zuppa inglese classica. In abbinamento tre vini di altrettante cantine: Chiaroro, orange wine di Irene Cameli, Polesio di Poderi San Lazzaro e Oro Rosso Piceno Superiore di Tenuta De Angelis. Il prezzo del pranzo è di 35 euro a persona. Per prenotazioni 333. 2553824 "Le Marche puntano sul buon vino e, novità di quest’anno, anche sulla birra – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Antonini – perché eccellenza di territorio e convivialità creano occasioni importanti di promozione, sviluppo e coinvolgimento che muovono l’economia, ci rendono competitivi e danno ulteriore spinta ad un settore in crescita sul mercato. Il circuito del Piceno, nel segno del progetto regionale "Dalla vigna alla Tavola", saprà raccontare con bicchiere e forchetta l’anima autentica di una terra i cui borghi e sapori sono speciale volano di quel turismo esperienziale con cui le Marche si svelano e diventano attrattive in ogni stagione".