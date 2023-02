Dalla vigna alla tavola Ecco il programma delle degustazioni

Varato il progetto "Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola", dieci serate nei ristoranti di San Benedetto, Grottammare, Cupra e Offida che hanno più di una finalità: far conoscere le eccellenze locali, far incontrare produttori e ristoratori, migliorare la professionalità del personale. "Il progetto regionale prevede proprio che nei ristoranti ospitanti le serate vi sia in servizio un Sommelier e un Cuoco diplomato e che insieme predispongano il menu ed i vini delle cantine locali che meglio si sposano con le pietanze proposte – afferma Anna Amici, presidente dell’Associazione Famiglie Imprese –. La novità di quest’anno è l’introduzione di birrifici artigianali". Ventidue sono le cantine, otto le aziende che aderiscono al progetto: Patasibilla di Montegallo per gli gnocchetti, Filotei di Arquata per carni e salumi, Terra calanchi piceni per l’Anice verde, Zafferrano Piceno, Azienda agricola Gionni, Bosco d’oro per il tartufo, Azienda agricola Mestechì per le farine, Cartoforo di Ascoli per l’Olio Evo. Due le agenzie di viaggio coinvolte, Pertur di San Benedetto e Amelio travel di Ascoli. La prima serata si terrà il 17 febbraio a San Benedetto al ristorante "Zona Franca" con le cantine Aurora, Vallorani, Clara Marcelli, il 24 febbraio al ristorante "Cucina al porto" con i vini di Centanni, Terra Fageto e Castrum Morisci. Il 3 marzo sarà la volta della "Senduiccerì" di San Benedetto con le birre artigianali. Il 10 al "Nord Est" di Grottammare, il 17 al "Cocò" di Cupra e poi il 24 al "Tavernaccia" di Offida. "Va ringraziata la Regione per il Bando che da lavoro a tanta gente e ancor più importante è che le risorse restano sul territorio – aggiunge Anna Amici – Bene ha fatto l’assessore Andrea Antonini a rafforzare il progetto con l’inserimento dei birrifici artigianali". Collaborano al progetto "UP Map" di Parma e Go Fhort Forever di Grottammare.

Marcello Iezzi