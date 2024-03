Dall’A14 alla Statale, le mosse

Esaminate le problematiche della viabilità nel Piceno con particolare attenzione all’autostrada A 14, poiché ogni volta che accade un incidente si rischia sempre il caos con deviazioni sulla statale Adriatica e il conseguente coinvolgimento dei comuni costieri. All’incontro presieduto dal prefetto di Ascoli, Sante Copponi, hanno partecipato i sindaci dei comuni di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima, Castel di Lama, il vice comandante provinciale dei carabinieri di Ascoli Pompeo Quagliozzi, il dirigente della polizia stradale di Ascoli, Luca Iobbi, per i vigili del fuoco Roberto Paoletti, poi Andrea Cosimi della protezione civile delle Marche, Antonio Borraccini per la provincia di Ascoli, Massimiliano Di Egidio per la polizia locale di Offida, Marco Catalani per Anas Marche e Marco Ciancetta per autostrade per l’Italia. E’ stato un esame congiunto delle problematiche riguardanti le conseguenze in termini di sicurezza alla circolazione sulla viabilità statale, provinciale e comunale, nel caso di blocco del traffico autostradale provocato da incidenti e la capacità del sistema di attuare tempestive misure per la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini. Tutti i partecipanti hanno informato il Prefetto sulle risorse e mezzi a disposizione e sulle procedure di intervento che saranno attuate per garantire la sicurezza alla circolazione viaria in caso di emergenza sulla A14 e per l’attuazione di interventi di soccorso e assistenza agli automobilisti, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano approvato dalla Prefettura.

ma. ie.