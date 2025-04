Dall’Adriatica alla Mezzina: ecco gli autovelox. Oggi i controlli della polizia provinciale

La polizia provinciale informa che ha predisposto un nuovo servizio di controllo della velocità mediante autovelox con pattuglia su arterie viarie particolarmente trafficate in giorni prestabiliti. I servizi saranno concordati con le amministrazioni comunali che ne faranno richiesta per contrastare l’eccesso di velocità in zone particolarmente sensibili.

Nel mese di aprile il monitoraggio si svolgerà esclusivamente nella fascia oraria 10 – 13 e riguarderà due strade: oggi la SS 16 (Adriatica) dal Km. 372+000 al Km. 373+500; martedì 22 la provinciale 43 (Mezzina) all’altezza del civico 16.

Facendo seguito al Decreto del Prefetto di Ascoli dell’11 marzo 2025 il servizio approntato, come espressamente previsto, verrà eseguito tramite contestazione immediata delle violazioni. Le postazioni di controllo saranno segnalate da apposita cartellonistica.