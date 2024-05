Dall’Afghanistan a Montefortino. Mohammed tra pecore e agnelli

Si può cominciare a intravedere futuro tenendo in braccio un agnellino, accarezzando il testone di un cane pastore, respirando l’aria pura di montagna. Si può e lo dimostra la storia di Mohammed, un passato segnato da paura e disperazione in Afghanistan, oggi entrato in una nuova vita grazie ad un tirocinio di lavoro che ha vissuto all’azienda La Rocca di Montafortino. L’azienda 18 pecore, 2 cani a guardia del gregge, una quantità di galline e di gatti e una produzione di lana pregiata. A raccontare la sua storia è la fermana Giulia Alberti che qualche anno fa ha scelto questo angolo di mondo per vivere nella natura e nella pace: "Ti racconto un anno di crescita che mai avrei creduto di poter vivere. Mohammed è arrivato dall’Afghanistan con un lungo viaggio, dopo due anni di prigione in Turchia, non si sa quanti chilometri a piedi, tre sorelle chiuse in casa da quando avevano sei anni, il papà lontano e la mamma disperata. È venuto via per trovare futuro ed è finito ospitato nella Pars comunità per minori non accompagnati qui a Montefortino". Gli operatori della Pars chiedono a Giulia di ospitarlo per un tirocinio di inclusione sociale, è un programma di inserimento lavorativo e sociale che prevede il lavoro in azienda affiancato da tutor e la possibilità per il tirocinante di crescere, in tutti i sensi. Non è una situazione semplicissima, non sono tante le aziende che aprono le loro porte, Giulia e Alessandro della Rocca invece non hanno dubbi: "Ad aprile 2023 Mohammed aveva 17 anni, già da un anno in comunità e un vissuto nel suo paese di origine che noi nemmeno lontanamente ci possiamo immaginare – racconta Giulia – Il tirocinio è iniziato con mille difficoltà, prima fra tutte la lingua, non parlava una parola né di italiano né di inglese, viaggiava da quando aveva 13 anni. E poi, c’era la sua estrema riservatezza e timidezza che lo portava a nascondersi, letteralmente, ogni volta che avevamo gente in azienda". E ancora, c’era la diffidenza nei confronti degli animali, per una persona che non aveva mai avuto rapporti con creature domestiche: "Dopo le difficoltà dei primi mesi abbiamo raggiunto, insieme a lui ed agli operatori della comunità che ci hanno costantemente supportato, tantissimi traguardi. Alla fine Mirtillo e Fragola, i nostri inavvicinabili cani pastori, si sono legati a lui come nemmeno potevamo immaginare, loro che sono in grado di allontanare i lupi e difendere le pecore con tutte le loro forze. Ha fatto tutti i lavori che gli abbiamo chiesto, ha preso fiducia e ha gestito con me le visite delle scuole, finendo per raccontare ai piccoli anche la sua storia straordinaria e dolorosissima. L’ultimo agnellino è nato tra le sue mani, si chiama come lui, Momò, vederlo tra le sue braccia è stata per me una delle gratificazioni più vere e profonde degli ultimi tempi".

Angelica Malvatani