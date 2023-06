Dall’ambiente alle varianti Il centrosinistra contro il sindaco

Può darsi che quella di due sere fa passerà alla storia come la ‘riunione di via Monte Conero’, dove le diverse anime del centrosinistra sambenedettese si sono infine riappacificate. O può darsi, più probabilmente, che nonostante l’impegno e l’incisività l’assemblea in quel di Ragnola produrrà poco sotto il profilo prettamente politico. Ai posteri l’ardua sentenza, ma anche solo leggendo i nomi di chi ha partecipato al confronto su ambiente, consumo di suolo e varianti, viene da pensare che un tentativo di convergenza verso un ‘campo allargato’, qualcuno lo stia facendo. La riunione è stata indetta dal coordinamento ‘Fermiamo il consumo di suolo, rigeneriamo la città, e vi hanno partecipato Amilcare Caselli e Maurizio Di Cosmo, Flavia Mandrelli (associazione Buon Vento), Diana Palestini, Elisa Marzetti, Pier Giorgio Giorgi, Elio Costantini e Luciano Agostini (Pd), Luca Spadoni e Giorgio Mancini (Sinistra Italiana), Paolo Canducci (Europa Verde), Peppe Giorgini (M5S) e Gabriele Marcozzi (Rifondazione Comunista). Tutti riuniti per dire ‘no’ alle strategie adottare dall’attuale amministrazione. "San Benedetto è la città più cementificata della Marche – ha detto Mandrelli – Anziché fare interventi occasionali, il comune ha pensato ad una pianificazione generale, come un intervento di forestazione urbana?". "Oggi siamo qui a discutere proposte di privati – ha notato Caselli – mentre vorremmo sentire qualcosa da chi governa la città". Da Sinistra Italiana le invettive più pronunciate. "Non abbiamo bisogno di un nuovo piano regolatore generale - ha asserito il coordinatore Mancini – Invece occorre mettere un punto alle proposte presentate dai privati per provare ad acquisire le aree e mantenerle a verde pubblico". "Prendiamo l’Area Brancadoro – ha aggiunto Spadoni - se vi si realizza quello che è previsto dal piano regolatore, comunque la si sigilla. C’è una sentenza del Consiglio di Stato secondo cui, anche se le proposte di un privato sono conformi agli strumenti di pianificazione vigenti, il comune non perde la propria discrezionalità". Canducci, dopo un passaggio sulla monetizzazione ex Remer, si è soffermato sulla questione ospedale. "L’area è stata scelta dietro richiesta della Regione e il comune ha individuato la zona peggiore, visto che nelle vicinanze sono presenti due scuole". Per Giorgini, quindi "in città deve cambiare il metodo di selezione della classe politica" mentre Palestini ha notato come San Benedetto sia una città da visitare a piedi che necessita di idee differenti per essere migliorata.

Giuseppe Di Marco