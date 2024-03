Dall’anagrafe ai servizi cimiteriali, gli uffici del Comune da lunedì saranno all’ex casa della Gioventù

Settimana di trasferimento nella nuova sede di piazza Roberto Strulli (ex Casa della Gioventù) per gli uffici demografici. Da lunedì 18 al 22 marzo 2024 infatti l’ anagrafe, l’ufficio stato civile, l’ufficio elettorale e i servizi cimiteriali si trasferiranno dall’ attuale sede di via Giusti alla nuova sede di piazza Strulli, dove durante il periodo di emergenza Covid si trovava il centro vaccinale. Per questo, ci sono variazioni nelle ore in cui sarà possibile trovare gli uffici operativi. Nello specifico, fino a mercoledì 20 marzo è prevista l’ apertura alle ore 8.30, fino alle 12, nell’attuale sede di via Giusti. Poi, dal pomeriggio di giovedì 21 marzo l’apertura sarà pomeridiana, dalle 15 alle 17, nella nuova sede di piazza Strulli. Mentre nella mattinata di giovedì 21 marzo, per consentire il completamento delle operazioni di trasferimento e riattivazione dei servizi nella nuova sede, lo sportello al pubblico rimarrà chiuso. Il trasferimento riguarda tutti gli uffici e gli archivi dei Servizi Demografici, per cui potranno verificarsi dei disagi per l’utenza nelle giornate interessate dal trasloco, che dovrebbe essere completato entro venerdì 22 marzo. Per raggiungere la nuova sede, è possibile anche utilizzare la navetta gratuita ‘San Pietro Martire’, il cui tragitto e relativi orari sono consultabili alla pagina web della Start. Gli uffici saranno comunque contattabili ai numeri: Anagrafe 0736/298552-597-576, stato civile 0736/298551-583, ufficio elettorale 0736/29.589 e servizi cimiteriali 0736/298.553-594.

Ottavia Firmani