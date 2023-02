Dall’anagrafe alla patente nautica, le Poste diventano uffici comunali La misure anche a Castel di Lama

Tanti i sindaci che hanno risposto all’iniziativa ‘Polis -dai piccoli centri si fa grande l’Italia’, promossa da Poste Italiane, che ha riunito a Roma una platea di ‘fasce tricolori’ sconfinata. L’Italia dei Comuni con meno di 15mila abitanti è stata rappresentata da settemila sindaci. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere un dialogo diretto e permanente, per confrontarsi sulle esigenze specifiche del territorio ed attivare una serie di servizi dedicati alle realtà locali. Tra i sindaci che hanno partecipato c’era quello di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, che ha sottolineato che Poste Italiane anche a Castel di Lama implementerà per il futuro una serie di servizi a favore dei cittadini: come la richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal Ministero dell’Interno); inoltre richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall’Agenzia delle Entrate); certificati giudiziari (ministero della Giustizia); Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps); rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (ministero per le Infrastrutture). Le Poste puntano sulla rete di uffici postali per ‘promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e nelle aree interne’ realizzando uno ‘sportello unico di prossimità’, per accedere a servizi della pubblica amministrazione, e la ‘più grande rete di coworking del Paese’, con 250 ‘spazi per l’Italia’. Il progetto è finanziato per 800 milioni dal piano complementare al Pnrr e per circa 400 milioni dall’azienda.