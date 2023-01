Dall’Arengo gli aiuti per lo sport

Arengo conferma il suo impegno per la promozione dello sport, attraverso un bando per la concessione di contributi a favore di società, associazioni e altri organismi sportivi senza fine di lucro per l’attività sportiva svolta nel territorio del Comune di Ascoli nel 2022. La somma stanziata è pari a 36.890 euro. "Continuiamo a investire sull’attività sportiva – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – sostenendo chi porta avanti questo impegno senza fini di lucro. Crediamo molto nei valori che lo sport trasmette, soprattutto ai giovani, e quindi vogliamo essere al fianco di chi è in prima linea tutti i giorni, attraverso un sostegno concreto in un momento difficile".