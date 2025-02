Dall’Arengo i fondi per aiutare gli anziani

Centocinquantamila euro a favore degli anziani non autosufficienti che vivono sul territorio. E’ l’ammontare delle risorse che l’ambito territoriale sociale, di cui il Comune di Ascoli è ente capofila, mette a disposizione attraverso un bando rivolto alle associazioni e agli enti che operano nel terzo settore. Ambito, dunque, che rinnova il proprio impegno per il benessere della comunità attraverso questo modello innovativo di governance partecipata: la coprogettazione, in conformità con il ‘Codice del Terzo Settore’. "Questa strategia rappresenta un passo fondamentale per costruire risposte efficaci ai bisogni sociali – spiega l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni –, basate sulla collaborazione tra l’ente pubblico e gli enti che operano nel sociale". La prima azione finanziata dal bando, con oltre 41mila euro, riguarda l’assistenza domiciliare sociale e integrata con i servizi sanitari, nonché le soluzioni abitative. Le attività che le associazioni sono tenute a organizzare, pertanto, attraverso tali risorse, riguardano le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, il rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, gli adattamenti dell’abitazione, ma anche i servizi di telesoccorso e teleassistenza.

La seconda azione del bando, infatti, che prevede l’erogazione di circa 98mila euro, è mirata ai servizi sociali di sollievo. Indicativamente, le attività si riferiscono al pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato, nonché al servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità o giorno libero. Infine, ulteriori 11mila euro serviranno a finanziare i servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti. In particolare, si vogliono mettere a disposizione strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, ma si punta anche a garantire l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento dei vari adempimenti.

Il bando può essere consultato sul sito del Comune. "E’ fondamentale allargare la collaborazione agli operatori del terzo settore – conclude l’assessore Brugni –. Insieme, infatti, si riesce maggiormente a raggiungere i vari obiettivi e a non lasciare indietro nessuno. Bisogna sempre sostenere le famiglie del territorio e, a breve, presenteremo anche altre iniziative".

Matteo Porfiri