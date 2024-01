Dall’Arpam ai vigili del fuoco i report sullo stato di abbandono

Nell’ordinanza del sindaco Spazzafumo sono sintetizzate tutte le relazioni degli organi interessati sullo stato dell’opificio di via Calatafimi. Arpam dice: "Da quanto potuto osservare esternamente all’edificio si evince che i materiali presenti dentro e fuori dello stesso, potrebbero essere in grado di contaminare tutte le matrici ambientali. Si rende necessario eseguire un sopralluogo nell’immobile per accertare tale coinvolgimento". I vigili del fuoco: "Si ribadisce un elevato stato di abbandono del fabbricato su tutti e 4 i lati per cui non si possono escludere pericoli generici di crollo nel tempo senza escludere il rischio di incendio tale da poter, indirettamente, danneggiare l’infrastruttura ferroviaria". Il tecnico comunale: "Si evidenzia un elevato stato di degrado dell’intero immobile, in particolare risultano fortemente ammalorate le parti strutturali verticali e orizzontali in calcestruzzo di cemento armato e di acciaio. Le strutture orizzontali presentano anche crolli parziali con possibilità di caduta dall’alto di mattoni, calcinacci ecc sulle aree destinate alla viabilità e alla vicina ferrovia. E necessario procedere rapidamente ad accertamenti dello stress strutturale in atto". Sulle condizioni dell’opificio poche settimane fa il consigliere della Lega, Lorenzo Marinangeli, aveva presentato una interrogazione e oggi afferma: "La situazione va avanti da più di 40 anni. Ci sono tutti i requisiti per espropriare. La legge parla chiara, se per più di 10 anni una struttura viene lasciata in abbandono il Comune ha la facoltà di intervenire anche con un esproprio. In questo caso la città si riappropria di un’area importante così tanto degradata". ma. ie.