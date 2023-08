Dall’arte al buon cibo Ferragosto nelle cento torri

Ferragosto ad Ascoli all’insegna dell’arte e del buon cibo. La città sta registrando l’arrivo di molti turisti che in questo ponte di agosto, oltre ai monumenti del centro storico, potranno visitare i musei, tutti aperti nella giornata di oggi e anche nei prossimi giorni. Gli orari di fruizione sono: pinacoteca in piazza Arringo con orario continuato dalle 10 alle 19, Forte Malatesta, dove è possibile visitare la mostra ‘Prospettiva Van Orton’ e il museo dell’alto medioevo, con orario continuato dalle 11 alle 19, galleria d’arte contemporanea ‘Licini’ nel polo culturale di Sant’Agostino dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, museo dell’arte ceramica in piazza San Tommaso dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, musei multimediali ‘Cinema e territorio’ dalle 11 alle 19, e teatro Ventidio Basso, per ammirare un bellissimo esempio di teatro all’italiana, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per informazioni: 0736298213. Aperto a Ferragosto anche il museo archeologico statale in piazza Arringo, dalle 8.30 alle 19.30. E per chi vuole vistare le bellezze architettoniche del capoluogo Piceno accompagnati dalle guide turistiche, ci sono tour che partono, sia al mattino, sia al pomeriggio. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio informazioni turistiche in piazza Arringo.

Dall’arte all’enogastronomia, in piazza Arringo sarà possibile degustare le buonissime olive, insieme ad altri piatti della tradizione locale, grazie alla presenza, fino al 21 agosto, di ‘Ascoliva’, il festival dell’oliva ascolana del Piceno dop dove, domani 16 agosto, alle 19, è anche in programma l’ormai tradizionale gara delle massaie. Come ogni anno i concorrenti prepareranno le olive ascolane ripiene secondo la tradizionale ricetta. Le persone in gara presenteranno le loro olive ripiene alla giuria di esperti appositamente formata dall’organizzazione che giudicherà le migliori. Il vincitore o la vincitrice riceveranno una targa speciale del premio Ascoliva alla ‘Migliore oliva ripiena fatta in casa’. E ancora, i turisti che visiteranno il villaggio di ‘Ascoliva’ potranno avere, grazie al coupon Ascoliva Plus, uno sconto sulle visite guidate, prenotabili in piazza Arringo, in collaborazione con l’associazione di guide turistiche ‘Marche V Regio’ e ‘Federagit-Confesercenti’. Le visite al centro storico ci sono alle 10.30, 15.30, 18.30 e 21.30. Info: 347 6590764 (solo whatsapp) o 351 6757317.

Lorenza Cappelli