Dall’arte alla povertà educativa: ecco i fondi messi a disposizione

"Promuovere la crescita sociale ed economica del territorio in un’ottica di sostenibilità sistemica". Questo il filo conduttore del documento programmatico del 2024 della Fondazione Carisap che ricalca essenzialmente la missione del triennio 2023/2025. Sfiora i 4 milioni di euro la cifra che la Fondazione prevede di erogare nel 2024. I settori di intervento: arte, attività e beni culturali 710mila euro; volontariato, filantropia e beneficenza 1.685.719 euro; educazione, istruzione e formazione 708.772 mila euro; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 360.000 euro; sviluppo locale 450.000 euro. Per generare opportunità di lavoro attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale sono stati impegnati 120.000 euro; 100.000 euro serviranno per la valorizzazione del Caffè Meletti, 30.000 euro per sostenere l’istituto superiore di studi medievali Cecco d’Ascoli. Il fondo di contrasto alla povertà educativa minorile impegnerà 15.903 euro; per i centri di aggregazione e di prossimità sono stanziati 500.000 euro, mentre 120.000 euro serviranno a favorire percorsi di inclusione e autonomia per disabili e persone non autosufficienti; 400.000 euro serviranno al contrasto delle povertà. Il fondo per la repubblica digitale ammonta a 348.772 euro, mentre 230.000 euro sono destinati alla scuola, ai giovani e alla crescita delle abilità. Sul fronte sanità, 120.000 serviranno per l’assistenza specialistica, domiciliare e di prossimità, 130.000 euro per dotazioni sanitarie per gli enti del Terzo settore. Per sviluppare nuove opportunità di lavoro sono destinati 250.000 euro. Attenzione la Fondazione Carisap l’ha indirizzata verso il centro policulturale che nascerà a San Benedetto nell’immobile dell’ex liceo in via Leopardi.

p. erc.