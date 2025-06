Dall’Arte sul mare all’alba in musica alla Sentina

Fine settimana e avvio della prossima con tanti eventi, per tutti i gusti. Venerdì alla Palazzina Azzurra serata all’insegna dell’arte e del rock, alle ore 21, con Amdc Family rock band e il professor Andrea Viozzi, ingresso libero e a cura dell’Utes. Sabato San Benedetto si vestirà di Rosso Italia, con la manifestazione che dalle 18 alle 24 in centro offrirà vari appuntamenti, ospite Katia Ricciarelli. Alla Palazzina Azzurra alle ore 21 ci sarà la Festa Europea della Musica: la decima edizione promossa e organizzata dall’associazione Arte Viva vedrà la partecipazione di numerosi musicisti.

E ancora, sabato all’alba (prevista alle 5:25), la spiaggia antistante la Torre sul Porto sarà il palco per l’esibizione musicale che celebra il dì più lungo dell’anno. Per il 2025 l’appuntamento è con l’Enrico Fidani duo con Michele Di Leo. Lo spettacolo avrà durata di circa un’ora. L’evento è gratis e per tutti e si terrà sul litorale della Riserva, nella porzione antistante la Torre sul Porto (posizione gps https://maps.app.goo.gl/YKZuXRUagudqvZgu5): info@riservasentina.it.

Domenica al Teatro Concordia alle 21.30 in scena Sogno di una notte di mezza estate dell’Accademia Aifas e Associazione O’Scenici con la regia di Marco Trionfante. Lunedì 23 incontro con gli autori finalisti al Premio Strega alla Palazzina Azzurra, alle 21.30, moderato dal giornalista Andrea Vianello. Per gli amanti della musica e del ballo, venerdì 20 giugno allo chalet Iguana "80902000 generation" con Freddie Deejay e Bubu voice; al Jonathan disco beach sabato dalle 21 una Noche en Tulum, dinner show e disco. Si chiama Oi Vita, invece, il primo sabato di una lunga serie con lo staff Safari all’Osteria Minigolf, cena spettacolo e dopocena. Prosegue fino al 30 giugno il Festival dell’arte sul mare, simposio internazionale di scultura e pittura murale che si sviluppa tra il molo sud e la Palazzina Azzurra. A Grottammare qualche evento in particolare: Passerina Aperitivo, in programma venerdì dalle 18,30, percorso enogastronomico che in 17 attività propone anche musica e attrazioni (trasporto gratuito con il trenino). Sabato alle ore 20 al Seven Beach si festeggia il Solstizio d’estate: l’associazione culturale Scintille sarà possibile ammirare la bellezza del cielo stellato e le scie delle stelle cadenti, aiutati dalla competenza di Leandro Saracino dell’Associazione Astrofili Forca Canapine (apericena prenotazioni 3337264614). Mentre alle 18.30 di lunedì, Logge di Piazza Peretti, l’Utes rinnova la tradizione di San Giovanni tra storia popolare e virtù nascoste, relatore il professor Teodorico Compagnoni, ingresso libero. Nel borgo storico di Monteprandone al via venerdì e sino a domenica Cantine al Borgo: dalle 19 e fino a tarda sera degustazioni con i produttori, cibo e musica (bus navetta gratuito da San Benedetto e da Centobuchi).

Stefania Mezzina