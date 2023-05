Dall’assistenza domiciliare allo sviluppo sostenibile: nuovi bandi della Fondazione Carisap

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha pubblicato tre nuovi bandi per la presentazione di progetti esecutivi. Il focus, in accordo con gli obiettivi triennali contenuti nel Piano 2023-2025 dell’ente (disponibile al link https:www.fondazionecarisap.itwp-contentuploads202211Piano-Pluriennale-2023-2025.pdf), è su tre ambiti specifici di intervento: il primo riguarda "l’assistenza domiciliare specialistica e di prossimità" in un’ottica di integrazione delle prestazioni attraverso il consolidamento di reti collaborative tra le organizzazioni specializzate nell’assistenza domiciliare a malati e a soggetti non autosufficienti. Il secondo è dedicato "all’agenzia sociale per il lavoro per disabili e persone fragili", al fine di sostenere progetti esecutivi finalizzati all’inclusione, alla formazione ed all’inserimento lavorativo di disabili e soggetti fragili. Il terzo alla "progettazione per lo sviluppo sostenibile", allo scopo di rafforzare la capacità di progettazione degli Enti del Terzo Settore per partecipare a bandi emessi da Enti pubblici di rilevanza comunitaria, nazionale e regionale. I tre bandi sono pubblicati sul sito internet della Fondazione, www.fondazionecarisap.it, ed hanno scadenza 19 giugno 2023 (bando "Assistenza domiciliare e di prossimità" e bando "Agenzia sociale per il lavoro"), e 30 giugno 2023 (bando "Progettazione per lo sviluppo sostenibile"). I progetti esecutivi, redatti sul portale contributi.fondazionecarisap.it nelle modalità e forme indicate nei bandi, devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro il termine perentorio indicato dai bandi. La Fondazione, al fine di presentare i contenuti dei bandi pubblicati, ha anche deciso di organizzare due webinar di approfondimento: il primo martedì 9 maggio alle ore 15 per il bando "Assistenza domiciliare e di prossimità" e ci si può iscrivere attraverso il link https:forms.gleJmHnkEtpwCVrfmUV6). Mercoledì 10 maggio alle ore 15 l’appuntamento riguarda il bando "Agenzia sociale per il lavoro", link per iscriversi: https:forms.gleZ6Q9PBoBSeGPR5sX7) Da gennaio 2023 ad oggi la Fondazione ha dunque pubblicato 4 bandi per la presentazione di progetti esecutivi. Entro la fine del mese di maggio 2023 saranno inoltre disponibili le graduatorie del bando "Eventi e manifestazioni culturali".