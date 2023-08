Dall’associazione Euterpe omaggio in musica per Giacomo Leopardi e Pericle Fazzini L'Associazione Euterpe organizza un evento per celebrare Giacomo Leopardi e Pericle Fazzini, con attori, musicisti e testimonianze dal vivo. Un'occasione per ricordare le vite parallele di questi due grandi artisti italiani.