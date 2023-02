Dalle aree pedonali alle ciclabili Come sarà il futuro di San Benedetto

Mobilità sostenibile, arriva la mappatura della San Benedetto che verrà. Il comune rivierasco ha deciso di dotarsi dell’annunciato Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), utile per la ridefinizione della città in termini di spazi e viabilità da convertire sulla base di una ben più ampia transizione ecologica. Parcheggi, aree pedonali, piste ciclabili, strade e corsie dedicate: il futuro assetto di San Benedetto verrà deciso sulla base di questo documento strategico, la cui redazione è stata affidata alle cure del Politecnico di Torino. Ateneo che ieri sera è stato rappresentato dal dottor Maurizio Arnone nell’incontro a porte chiuse con la maggioranza e il vertice comunale, nelle persone del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli, che da tempo hanno messo in cantiere quest’iniziativa volta a rendere la riviera delle palme una meta turistica rispettosa dell’ambiente. Dal rendez vous in Auditorium, comunque, è già emersa quella che sarà l’ossatura del Pums. In particolare, già se ne conoscono i 17 obiettivi principali che questo documento intende raggiungere, ovvero il miglioramento del trasporto pubblico locale, il riequilibrio modale della mobilità, la riduzione della congestione nel traffico cittadino, il miglioramento dell’accessibilità di persone e merci, la realizzazione di insediamenti residenziali e di poli attrattori in ambito commerciale, culturale e turistico, il miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano, la riduzione del consumo di carburanti tradizionali e quindi il miglioramento della qualità dell’aria. E ancora, la riduzione dell’inquinamento acustico e dell’incidentalità stradale, con conseguente diminuzione di eventi tragici e dei connessi costi sociali. A tal proposito, un focus particolare sarà rivolto alla cosiddetta utenza debole, composta da pedoni, ciclisti, bambini e individui over 65 anni. Infine, il Pums si ripropone di migliorare l’inclusione sociale, il grado di soddisfazione cittadina, aumentando anche il tasso di occupazione e riducendo i costi della mobilità. Oltre a tutto ciò, il piano includerà anche il nuovo ‘Biciplan’ cittadino, strumento su cui si fonderà la nuova rete delle ciclovie, di cui verranno ridotti i ‘punti neri’ e valorizzate le piste sottoutilizzate. Impossibile non pensare al capitolo parcheggi: oltre a quello che verrà realizzato da Rfi nei pressi della stazione centrale, l’idea è di farne uno in luogo dell’attuale distretto sanitario di via Romagna, che dovrebbe essere ceduto dall’Ast al comune attraverso permuta.

Giuseppe Di Marco