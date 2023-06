Dalle botte alle minacce Lungo incubo per una donna

Prima l’aveva costretta a vivere in uno stato di sudditanza psicologica picchiandola più volte, poi, una volta finita la relazione, l’aveva perseguitata con pedinamenti e minacce di morte. Per questo motivo un 33enne di Ripatransone originario degli Stati Uniti è comparso nei giorni scorsi alla sbarra. Il giovane, difeso dall’avvocato Sergio Marozzi, è stato chiamato a rispondere del reato di stalking nei confronti di una giovane di Grottammare, con la quale aveva una relazione sentimentale. La ragazza, rappresentata dall’avvocato Anna Indiveri, si era costituita parte civile. Il 33enne, al termine del processo, è, stato condannato ad un anno e sei mesi più il risarcimento dei danni. Nel corso dell’istruttoria processuali sono stati ricostruiti gli atteggiamenti aggressivi e minacciosi dell’imputato, e lo stato di shock in cui era sprofondata la vittima. E’ emerso così che quando i due stavano ancora insieme lui era gelosissimo e non la faceva rispondere al telefono anche quando chiamavano le amiche. Quando si erano lasciati aveva iniziato a pedinarla ogni volta che usciva di casa ed effettuava continue telefonate. Una persecuzione che era andata in crescendo fino a picchiarla e alle minacce di morte nei confronti dei parenti di lei. Le minacce e i maltrattamenti erano stati denunciati nel settembre del 2016, ma andavano avanti da tantissimo tempo.

Tutto era iniziato quando i due erano conviventi e lui aveva iniziato ad avere atteggiamenti dispotici e prevaricatori nei confronti della compagna. Era poi passato ai maltrattamenti impedendole di avere relazioni sociali con amici e contatti con i genitori. In più occasione l’aveva anche malmenata. Lei, esasperata, aveva trovato il coraggio di interrompere la relazione, ma l’escalation persecutoria era salita ulteriormente di tono. Folle di gelosia, aveva continuato a molestare la giovane, cercandola assiduamente sul luogo di lavoro, al telefono, nei posti che frequentava con gli amici e pedinandola ogni volta che usciva di casa. Il 33enne era arrivato perfino a minacciare di uccidere la sorella dell’ex compagna, nel caso non avesse riallacciato con lui una relazione. Quindi era passato ai fatti e le aveva fatto sparire il cane, per poi incendiare il furgone del padre. A quel punto lei aveva deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Fabio Castori