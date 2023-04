Dalle camminate ai convegni Attività e benessere con l’Utes

L’Utes parte attiva in un progetto per favorire l’Attività fisica assistita per la riabilitazione post traumatica e non solo. Si tratta di un progetto di Salute e Benessere che l’Università di tutte le età e del tempo libero con sede a San Benedetto, ma con sedi distaccate nel territorio, metterà prestissimo in campo, in collaborazione con il dottor Alfredo Fioroni, Direttore Uoc Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ast di Ascoli. Se ne parlerà venerdì 5 maggio, alle 17.30, nell’Auditorium Tebaldini, al convegno dal titolo ’Attività Fisica Adattata: promozione del benessere e mantenimento dell’autonomia nelle cronicità’: quando il dottor Fioroni si soffermerà sulla risposta alle sfide della disabilità e della cronicità e sui presupposti per una rete territoriale, mentre il panorama e l’offerta Utes sarà a cura delle docenti della realtà nell’ambito del fitness, Simona D’Onofrio, Erica Fava, Sonia Maroni e Barbara Plonka. Il progetto prevede anche una camminata in collaborazione con il Circolo Nautico Sambenedettese (domenica 14 maggio), il convegno di venerdì 19 maggio dal titolo ’La spalla dolorosa’, per un approccio multi specialistico e multiprofessionale, al quale parteciperanno relatori qualificati, a giugno due convegni, il 16 (sulla cura e prevenzione del diabete) e il 30 (sui rischi connessi al fumo di sigaretta, alle conseguenze respiratorie ed alla riabilitazione respiratoria). "Sulla scorta di esperienze sviluppate in Toscana e in Liguria cercherò di proporre attività fisica adattata, e programmi di esercizio fisico non sanitario, per il contenimento dell’invecchiamento, anche con la presa in carico di utenti che devono effettuare attività riabilitativa. C’è la necessità di integrare le attività sanitarie con altro e l’Utes, da come mi hanno raccontato numerosi miei pazienti è ben organizzata" ha detto Fioroni alla conferenza di presentazione.

Stefania Mezzina