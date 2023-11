Dalle castagne al vino cotto: ecco gli appuntamenti del territorio

Il Piceno si prepara a festeggiare San Martino, una tra le feste più attese del periodo invernale che consente a parenti e amici di ritrovarsi insieme tra un brindisi con il vino novello e qualche castagna. Tante sono le iniziative organizzate in tutta la provincia, a cominciare dai menù ad hoc preparati per sabato sera, in occasione appunto dell’11 novembre, dai ristoranti e dai bar del territorio. A Villa Pigna fino a domenica street food, piatti tipici, marroni, vino cotto, musica dal vivo e tanto divertimento. L’iniziativa, dal titolo ‘San Martino in festa’, è stata organizzata da Comune, Vigor Folignano e da tante altre realtà del territorio. In paese verrà allestita una tensostruttura, ovviamente riscaldata, con le aziende locali che proporranno i propri piatti e i propri prodotti. Dai fritti ai salumi, dai formaggi alle tagliatelle ai funghi porcini, passando per le mezze maniche all’amatriciana, le zuppe, le grigliate, gli arrosticini e i panini: ce ne sarà per tutti i gusti. Ampio spazio, come detto, anche all’intrattenimento musicale. Stasera, dalle 21, andrà in scena lo spettacolo di Luca Calvaresi seguito, alle 23, dal dj set a cura di Alessio Calise. Domani invece, alle 21 il concerto dei ‘Distretto 13’, mentre alle 23 si ballerà con il deejay Daniel. Domenica, a pranzo, esibizione del gruppo folk ‘Li carrajat’, per proseguire alle 17 con lo show dei ‘Dance to dance’. Insomma, tre serate di grande festa per ritrovarsi insieme anche a San Martino. Ad Ascoli, invece, spiccano le cene a tema organizzate dai sestieri della Quintana.

In particolar modo, la Piazzarola coglierà l’occasione per presentare i due nuovi cavalieri, Mario Cavallari e Davide Dimarti, proprio domani sera durante la cena. Da evidenziare, infine, la festa di San Martino organizzata, come ai vecchi tempi, dall’associazione ‘Ascoli da Vivere’ al bar ‘Los Pinos’. Domani, dalle 18.30, spazio a fagioli con le cotiche, bruschette, castagne e vino novello a soli cinque euro.

Matteo Porfiri