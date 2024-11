Dalle castagne alla musica, una giornata di festa organizzata dalla Pro Loco

Continuano gli appuntamenti gastronomici nel territorio piceno. Questa volta tocca alla Pro Loco di Castorano che organizza nella prossima settimana una serata di festa immersi nei sapori autunnali. Si tratta di una castagnata, che è in programma sabato 9 novembre, a partire dalle 19, in piazza Roma. Gli organizzatori promettono tanto cibo e divertimento: "Avremo castagne appena arrostite, vin brulé, vino cotto, stand di birra e specialità gastronomiche che faranno venire l’acquolina in bocca. E per rendere la serata ancora più speciale, ci sarà DJ Mark Ciardò che accompagnerà l’evento con musica dal vivo. Sarà – concludono gli organizzatori – un’occasione per vivere un’esperienza".