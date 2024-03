Dalle donne ai bambini, incubo violenze. Buondi: "Così ci prendiamo cura di loro"

Ogni giorno leggiamo fatti di cronaca molto duri, in cui donne e bambini sono oggetto di violenza, spesso da parte di familiari o amici. Questi soprusi vengono commessi anche in contesti apparentemente tranquilli, da persone insospettabili, in paesi come i nostri. Per capire la situazione abbiamo intervistato la dottoressa Chiara Buondi, 33 anni, responsabile dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto.

Quali sono le problematiche che affronta nello svolgimento del suo lavoro?

"Mi occupo di minori, anziani, disabili, adulti che presentano disagi economici e sociali, e migranti".

State trattando casi di violenza relativi a donne o minori?

"In questo momento stiamo aiutando 7 donne con bambini. Potrebbe sembrare un numero basso, ma non lo è assolutamente. Molte denunce sono state ricevute tra fine 2023 e inizio 2024; questo significa che le persone stanno avendo una maggiore fiducia rispetto a prima nei confronti del lavoro dei servizi sociali".

Come segnalano le violenze?

"Le donne possono denunciare presso la stazione dei Carabinieri o presso il centro antiviolenza che si trova a Pagliare. Nel caso delle donne, possiamo procedere all’allontanamento solo se c’è una denuncia formale ma, purtroppo, a volte le vittime di violenza hanno paura di esporsi perché temono ripercussioni. Noi cerchiamo comunque di supportarle psicologicamente e di aiutarle. Se sono coinvolti minori, invece, l’allontanamento può avvenire, in casi gravi e provati, tramite il sindaco o su indicazione della Procura presso il Tribunale dei Minorenni".