Dalle Energie al Ventidio Basso

Teatro delle Energie al gran completo per il concerto del duo Danilo Real al pianoforte e Roberto Pomili al contrabbasso, spettacolo che sarà replicato il primo aprile al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno. Musica ad alto livello, incontro e incastri tra musica classica e jazz, splendide note scritte, ma anche improvvisazioni imprevedibili, esempio di grande qualità per avvicinare tutti alle immortali melodie eseguite dai due importanti artisti che al termine della serata hanno dovuto fare più di un bis su richiesta del pubblico. Danilo Rea è stato giudicato dalla critica una delle personalità più importanti del panorama musicale, soprattutto alla luce dei suoi successi e collaborazioni con Baglioni, Mina, Fiorella Mannoia, Gino Paoli e altrettanto per il compositore Roberto Pomili considerato tra i migliori contrabbassisti, per aver collaborato con Andrea Bocelli e per le sue esibizioni nei teatri più importanti del mondo