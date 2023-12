Dalle feste ai cenoni: il programma

Dalle feste in piazza ai veglioni, per la notte di San Silvestro c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi vuole trascorrerla nel Piceno. A Offida la pro loco ha organizzato il Capodanno 2024 all’enoteca regionale dove sono in programma: cenone, animazione, la tombola in note con Luca Sestili e il dj set con Demis per festeggiare in allegria e all’insegna del buon cibo l’arrivo del 2024. Sempre lungo la vallata, ma a Colli, l’hotel Casale farà da cornice a un’esplosiva festa di Capodanno organizzata da Visio party con cenone, spettacolo e disco. In programma la cena-spettacolo con performance di artisti internazionali, gadget in regalo e tantissima bella musica. Insomma, un super show, grazie a tutte le hit pop e dance mixate a cura di una consolle d’eccezione formata da Reny Love vocalist, dj Alec Tenaglia, dj Cinols e dj Pier che faranno cantare e ballare tutte le hit dal 1990 ad oggi. Per informazioni e prenotazioni: 371/1456719 o 351/3702019. Il biglietto può essere acquistato anche online sul circuito ciaoticket. E ancora, domenica 31 dicembre, alle 20, il palazzetto dello sport di Centobuchi ospiterà ‘Capodanno dai Furstenberg’ con cena-spettacolo e musica anni ’80 a cura dell’Asd Futsal Prandone. Infine, torna anche quest’anno il Capodanno targato Avis di Ascoli. Il 31 dicembre, dalle 20, all’hotel Villa Pigna, l’associazione organizza il cenone di San Silvestro – come fanno sapere dal direttivo Avis – "per trascorrere insieme le ultime ore di questo anno e per iniziare alla grande il 2024, colmi di speranza e buoni propositi, sempre all’insegna del dono. Un anno, il 2024, che per la nostra comunale sarà molto importante, dato che scandisce l’85 esimo anno di attività". La serata sarà impreziosita dalla musica dal vivo di Cecco. Per informazioni e prezzi chiamare il numero 329/0603046.