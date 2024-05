Dalle luci al locale per i convegni. Lavori al parco archeologico

Il parco archeologico naturalistico Civita di Cupra Marittima è sempre più al centro dell’attenzione del comune che non punta solo sul turismo balneare, ma anche su quello storico-culturale. L’insediamento di epoca romana, al centro di continue campagne di scavi e di approfondimenti da parte di esperti, in questi ultimi tempi è al centro di interventi per migliorarne la fruibilità in sicurezza. Intanto stanno per essere completati i lavori di implementazione dell’impianto di illuminazione con luci led nella zona dell’ingresso, che è stata prolungata di diverse decine di metri e poi è stata potenziata l’illuminazione nell’area del podio. Ora l’amministrazione comunale sta procedendo alla sistemazione dell’intradosso del piano terra della foresteria, un locale dedicato allo svolgimento di incontri, giornate di studio e convegni scientifici. Per tali attività il Comune ha partecipato e vinto un bando regionale che ha disposto un contributo Psr Marche di 43.220 euro ai quali vanno aggiunti altri 10.085 euro da fondo di bilancio della stessa amministrazione comunale. Intanto si sta completando, con l’assessore alla cultura Daniela Luciani, il calendario delle iniziative estive da tenersi nel Parco per valorizzarlo e farlo conoscere anche da un altro punto di vista.

Confermata la terza edizione del Tap Festival (serate di teatro) ogni venerdì sera del mese di luglio con abbinato il concorso per giovani artisti; previste anche due serate del Cupra Musica Festival; numerosi laboratori didattici-artistici per ragazzi; simulazioni di scavi, corsi di pittura, laboratori ricreativi con giochi antichi, ma sarà possibile fare anche percorsi di realtà virtuale e viaggi tridimensionali nei luoghi più interessanti e sensibili del parco. Ci sono anche orari di apertura per visite gratuite in vari giorni della settimana.

Marcello Iezzi