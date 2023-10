Dalle luci alla mobilità sostenibile, le mosse in giunta

Nell’ultima riunione di Giunta, il comune di Cupra Marittima ha votato la conclusione dei lavori per il relamping di tutto il paese, con luci a led, portato a termine dalla ditta Menowatt di Grottammare, tramite un project financing della durata di 12 anni. Ora l’azienda dovrà portare a termine anche le opere accessorie, come nuovi punti luce richiesti dai cittadini nelle zone più pericolose e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali lungo la statale. Gli amministratori hanno poi votato l’accordo con Fiab per monitorare il territorio al fine di verificare se vi sono i criteri per l’ottenimento della Bandiera Gialla come Comune ciclabile e per partecipare a tutte le relative attività di promozione .

"E’ una cosa cui teniamo molto – ha affermato il sindaco Alessio Persimoni – Stimolare la mobilità dolce e sviluppare sempre di più i sentieri di mountain bike e la pista ciclabile sul mare, su cui investiamo per i nostri cittadini e per i turisti". La Giunta ha votato anche la partecipazione al bando regionale per la digitalizzazione, valore 45 mila euro, con il supporto tecnico dell’Università di Camerino.