Dalle misure per i mezzi pesanti agli autovelox Le misure per prevenire gli schianti gravi

L’incontro tra prefetto di Ascoli, sindaci di San Benedetto, Grottammare e Cupra, forze dell’ordine e vertici di Autostrade ha riscosso un certo interesse. Le proposte emerse potrebbero servire a limitare gli incidenti e lo spargimento di sangue che c’è stato negli ultimi periodi, 5 in un anno e mezzo circa. Dall’incontro è emersa la necessità di vietare il sorpasso dei mezzi pesanti nei tratti di carreggiata tra i cantieri e non solo dove ci sono i cantieri, più mezzi e personale di Autostrade a presidiare i punti più a rischio in particolare nelle gallerie, potenziamento della segnaletica, anche luminosa, apparecchi di rilevamento della velocità per scoraggiare gli eccessi. Durante l’incontro e stato discusso anche il problema della deviazione del traffico sulla statale Adriatica ogni volta che si registra un intoppo sull’A14. Un fenomeno inevitabile, purtroppo, ma Autostrade si è detta pronta ad accogliere eventuali richieste di interventi compensativi da parte dei Comuni costieri. Si è anche parlato della necessità di accelerare i lavori che vanno avanti da tre anni e riguardano principalmente il completo rifacimento delle calotte dei fornici che erano sprovvisti di sistemi di impermeabilizzazione. Attualmente su 11 gallerie presenti nel tratto marchigiano sud dell’A14 possono dirsi completate le attività di ammodernamento sui 7 fornici compresi nel tratto tra Porto Sant’Elpidio e Grottammare. Ora sono in corso i lavori nella galleria Pedaso, con fine attività, in direzione nord, entro marzo 2023, e successivo avvio in direzione sud con fine lavori a maggio prossimo. Nelle 5 gallerie comprese nel tratto tra Pedaso e Grottammare fine lavori previsto entro il primo semestre 2023.

Ma. Ie.