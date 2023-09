Dalle parole alle botte, un ferito alla Caritas nella sede di Ponterotto

Momenti di preoccupazione all’alba di ieri nella sede della Caritas, nel quartiere Ponterotto di San Benedetto. Due persone che frequentano la struttura hanno avuto un diverbio e dalle parole sono passati ai fatti. Nel parapiglia sarebbe spuntato anche un corpo contundente che, per fortuna, non ha procurato danni rilevanti. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes-118 ma la persona ferita ha rifiutato di farsi generalizzare e le cure mediche. Sul caso sono in corso accertamenti da parte del personale del commissariato, intervenuto con una volante. Secondo la prima ricostruzione uno dei due contendenti, che frequenta la mensa nell’ora di pranzo, sarebbe arrivato da fuori alle prime luci dell’alba, per discutere con il contendente. Si tratta di episodi che, purtroppo, stanno accadendo con una certa frequenza e talvolta hanno raggiunto limiti di violenza elevata che preoccupano i vertici della Caritas ed i residenti del quartiere, che dopo l’ultimo evento del 19 agosto scorso avevano inoltrato una lettera alla Caritas per chiedere di porre rimedio a simili rischi sfociati anche nel sangue.

ma. ie.