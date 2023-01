Dalle piazze ai quartieri: il giorno della befana

Befane in piazza del Popolo e in piazza Arringo, Re magi a Monticelli e, ancora, arrivo della simpatica vecchina anche ai centri commerciali ‘Al Battente’ e ‘Città delle stelle’. Nel giorno dell’Epifania che, come da tradizione tutte le feste porta via, sono davvero tanti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli in città. Alle 11 tutti in piazza del Popolo con il naso all’insù per vedere la discesa delle befane da palazzo dei Capitani: con funi e sacchi in spalla le vecchiette si caleranno per raggiungere i tanti bambini che ogni anno le attendono nel salotto cittadino per ricevere i piccoli doni che consegneranno loro. Il tutto in una clima di festa, tra musica e animazione, che richiama sempre migliaia di piccoli ascolani e non solo. Da piazza del Popolo a piazza Arringo, dalle 10.30 alle 18.30, la befana aspetta tutti i bimbi nella casetta in legno vicino la pista di ghiaccio, mentre a Monticelli l’Epifania si festeggerà con l’arrivo dei Re magi a cavallo. Alle 16.30 si recheranno nel piazzale della parrocchia dei Ss. Simone e Giuda per portare doni ai bambini del quartiere e di Brecciarolo nati tra il 2014 ed il 2020. Insieme a loro ci saranno anche i bimbi ucraini ospitati nelle strutture di accoglienza della Diocesi di Ascoli e quelli assistiti dalla Caritas, oltre a quelli delle comunità straniere presenti nel territorio diocesano. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Gruppo Gabrielli, la Caritas diocesana e il Servizio diocesano migranti, il Polo Accoglienza e Solidarietà (Pas), i militari del 235esimo battaglione Piceno, il Bazar dell’assassino e il Centro ippico Piceno. Per l’occasione, gli scout e i gruppi giovanili della parrocchia animeranno la festa con giochi, canti e scenette. Al termine, alle 18.30, nella chiesa dei Ss. Simone e Giuda, il vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri, celebrerà la Santa messa nella solennità dell’Epifania durante la quale tutti i bambini della parrocchia depositeranno ai piedi del Bambino Gesù i salvadanai in cui hanno messo dei risparmi a favore dei piccoli più poveri per la giornata dell’infanzia missionaria. La Santa messa sarà trasmessa sul canale youtube di Radio Ascoli Tv e sulla pagina facebook della Diocesi di Ascoli. Infine, le befane arriveranno nel pomeriggio di oggi anche nei centri commerciali.

‘Al Battente’ sarà presente dalle 16 per regalare dolcetti a tutti i bambini presenti, a ‘Città delle stelle’ a Castel di Lama, dalle 17, spazio al mini circo delle befana con la simpatica vecchina che distribuirà caramelle e cioccolatini ai piccoli intervenuti. Insomma, di appuntamenti per l’Epifania oggi ce ne saranno molti per la gioia dei bimbi che potranno così incontrare la tanto amata, quanto temuta, befana.

Lorenza Cappelli