Dalle scuole al ponte di Cecco: ecco i lavori

Altra settimana importante quella che inizia oggi sotto l’aspetto degli interventi programmati dall’amministrazione comunale di Ascoli. Su tutti spiccano i lavori relativi a piazza Diaz, uno spazio che l’Arengo vuole riconsegnare alla cittadinanza. "Questa settimana inizieranno ufficialmente i lavori relativi al cantiere di piazza Diaz – commenta il sindaco Maro Fioravanti –. Stiamo intervenendo anche lì in un luogo che è decisamente importante per quel quartiere. Vogliamo restituire quegli spazi e renderli funzionali soprattutto per i bambini".

Si tratta di lavori rientranti nel programma di rigenerazione urbana e finanziati col Pnrr. Il cantiere successivamente riguarderà anche via delle Zeppelle per procedere ad un restyling dell’intera zona di Campo Parignano. "Vorrei rimarcare la forte accelerazione che l’amministrazione comunale sta esprimendo per riconsegnare tra qualche anno una città completamente rinnovata" prosegue il primo cittadino.

"Stiamo lavorando – spiega ancora Fioravanti, snocciolando gli interventi in arrivo – per la riapertura del caratteristico Ponte di Cecco che costituisce come ben sappiamo un posto molto caratteristico della città che turisti e visitatori potranno tornare a visitare. Inoltre proseguono regolarmente i lavori al ponte di San Filippo dove continuano a non esserci intoppi. Qui la fine del cantiere era prevista per maggio 2023 ma proveremo a chiuderlo in anticipo entro il mese di aprile. Mentre per quanto riguarda le scuole ora sarà la volta di quelle di Sant’Agostino e Monticelli. Vogliamo concludere l’intervento prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Cercheremo di riuscirci. La chiusura era prevista per gennaio 2024, ma vogliamo che gli studenti al rientro dalle vacanze estive trovino gli istituti pronti ad accoglierli".

L’inconico ponte situato a ridosso del Forte Malatesta vedrà l’installazione di una balaustra protettiva oltre agli antichi parapetti che non permettevano di poter percorrerlo in sicurezza. L’intervento è stato finanziato con 180mila euro. Anche qui le intenzioni dell’Arengo sono quelle di valorizzare tutte i luoghi attrattivi della città. In quella zona inoltre transiterà a poca distanza il nuovo percorso ciclopedonale. Sarà ricondotto in questa direzione anche l’intervento di restyling della Fortezza Pia. Qui si andrà ad intervenire sulle aree esterne comprendenti il verde, valorizzando l’aspetto della stessa con un’illuminazione artistica in grado di poter essere ammirata fino alla superstrada Ascoli-Mare. Si provvederà al collegamento dei percorsi turistici (5,3 milioni di euro). Prima dell’intervento vero e proprio saranno eseguite delle indagini preliminari all’intervento di sistemazione e consolidamento delle mura. Si cercherà di valutare la possibilità di riportare alla luce anche il suggestivo percorso che poteva essere percorso a piedi da Porta Romana costeggiando il torrione.

Massimiliano Mariotti