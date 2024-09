"Dalle siringhe all’immondizia, quel vicolo nel completo degrado"

A pochi passi dalla scuola di via Firenze, tra gli edifici dell’ex Banca e la sede del Globo, c’è un vicolo che dalla Nazionale porta direttamente in via Torino attraverso una scalinata. Un luogo senza illuminazione, completamente abbandonato, pieno di sporcizia dove trovano riparo persone che vanno a drogarsi. Il contenitore metallico dove si trova il contatore del gas, il cui vetro è stato rotto, è diventato il raccoglitore delle siringhe, lungo le scale ci sono cucchiaini metallici usati per scaldare le dosi di eroina, sullo scivolo erbacce e immondizia. Un angolo della città al confine con il territorio di San Benedetto che è stato completamente abbandonato e che i residenti non utilizzano più perché divenuto pericoloso. "Chiediamo un intervento dell’Ast e del Comune per sanificare un luogo abbandonato e se stesso – ci scrivono alcuni abitanti del luogo – Lasciato in queste condizioni non ha senso, allora meglio chiuderlo da entrambi i lati per questioni di sicurezza". Abbiamo percorso il tragitto e sinceramente fa una certa impressione. Dopo aver costeggiato l’edificio dell’ex Banca si salgono un paio di rampe di scale che portano su una sorta di ampio cortile sopraelevato alle spalle del palazzo del Globo e da qui si accede a via Torino. Un percorso che nessuno fa più per evitare brutti incontri. Serve un accurato intervento del Comune.

Marcello Iezzi