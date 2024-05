Dalle spiagge agli spazi verdi, operai al lavoro

In vista della stagione estiva nel comune di Cupra si intensificano le attività di manutenzione e riordino del territorio. Gli operai delle manutenzioni, affiancati dal personale di una ditta esterna, stanno eseguendo lo sfalcio dell’erba nei quartieri e lungo le strade periferiche, mentre un’altra squadra sta portando a termine la sistemazione delle spiagge pubbliche e la messa a dimora di 8 palme washingtonia nella zona nord del paese. In contrada Boccabianca sono in fase di completamento i lavori di costruzione dei 200 metri di marciapiede che va dalla statale Adriatica al campo di calcio fratelli Veccia, indispensabile per mettere in sicurezza chi transita a piedi e in bici in quel tratto di strada provinciale, in particolare ragazzi che frequentano l’impianto sportivo. Intanto prende forma il nuovo asilo nido in via delle Conchiglie che dovrebbe essere pronto per il nuovo anno scolastico. Nelle zone periferiche lungo la strada San Gregorio Magno è in corso la sistemazione della scarpata nella zona ex campeggio. In zona Sant’Andrea, invece, la ditta incaricata sta procedendo al rifacimento dell’illuminazione all’interno del parco, dove si trovava l’anfiteatro.