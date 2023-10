Dalle strade alla differenziata: le richieste dei cittadini

E’ stato un incontro molto partecipato, a livello di contenuti e collaborazione, quello che si è tenuto lunedì sera al Bocciodromo di Grottammare nell’ambito del programma degli incontri tra amministrazione comunale e quartieri. Dopo la presentazione del bilancio da parte del sindaco Alessandro Rocchi, con la partecipazione di Pierpaolo Fanesi e di Marco Tamburro consigliere delegato alla Partecipazione, la parola è passata ai cittadini che hanno elencato una serie di necessità, in particolare la manutenzione delle strade, del verde pubblico, di migliorare la raccolta dei rifiuti e la pulizia dei cassonetti, potenziare le attrezzature nel cimitero, giochi da aggiustare nei parchi. Qualcuno ha proposto il potenziamento dell’illuminazione pubblica in via della Pace; la presenza della polizia locale sulla Valtesino per scoraggiare i conducenti di mezzi pesanti che transitano in un tratto a loro vietato; richiesta una fermata del bus urbano nella zona più interna della Valtesino. In chiusura il Sindaco ha chiesto ai cittadini di partecipare al gruppo di Protezione civile, ai patti di collaborazione e al gruppo di controllo di vicinato, per il quale oggi Rocchi è convocato in Prefettura per rinnovare il patto.