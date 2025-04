Dalle superiori verso il futuro. Torna in città ’Orientiamoci 2.0’

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione dell’edizione 2025 di ’Orientiamoci 2.0 - Il percorso dalle superiori verso il futuro’ e le iniziative ’Scopri te stesso’ e ’All-In UniverCity’, in programma dal 14 al 16 aprile in città. A fare gli onori di casa l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, affiancata dalla Segretaria Nazionale Giovani delle Acli, Alice Manoni, dalla presidente del Consorzio Universitario Piceno, Roberta Faraotti, dal presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli, dal consigliere comunale Alessio Poli, da Sergio Storoni per Apply Community e dal Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore ’Enrico Fermi’, Ado Evangelisti. "Una iniziativa che grazie alle forze congiunte e alle pregresse esperienze dei partner coinvolti – ha dichiarato l’assessore Ferretti – potrà garantire un sempre più ampio panorama di opportunità a favore degli studenti per una scelta consapevole sul futuro universitario o lavorativo. Saranno presenti Università tra le più prestigiose d’Italia, Aziende pubbliche e private del territorio, Agenzie di somministrazione, Forze dell’Ordine ed altre rappresentanze del sistema formativo e produttivo. Le tre Giornate dedicate all’Università ed al Lavoro si svolgeranno presso l’IIS ’Fermi-Sacconi-CPIA’ in via della Repubblica e ringraziamo il dirigente scolastico Ado Evangelisti per la grande disponibilità".

A conclusione della tre giorni ci sarà poi una grande ‘Festa Universitaria’ in piazza del Popolo con dj set e animazione. Soddisfatto Maurizio Frascarelli della Fondazione e soddisfatta Roberta Faraotti: "Il Cup è votato a questa missione di costruire giornate di orientamento. Ci saranno oltre 1.400 studenti di tutta la provincia e accoglieremo tante Università. Queste sinergie servono a coprogettare e coinvolgere la città". Il preside Evangelisti ha sottolineato lo sforzo dell’Istituto Industriale per ospitare l’evento: "Abbiamo messo a disposizione tutta un’ala della scuola, nonostante il cantiere in atto, per una iniziativa molto valida". Sergio Storoni di Apply ha descritto il lavoro di tutte le associazioni coinvolte: "Un evento con 40 enti e tutti gli istituti superiori della provincia. La Bottega del Terzo Settore nel pomeriggio ospiterà ’Scopri te stesso’ con due esperti come Gregorio Fulvi e Cristian Flaiani". Infine Alessio Poli ha ricordato: "La provincia di Ascoli è nona in Italia per percentuale di laureati e ha aumentato del 6% la percentuale di occupati".

Valerio Rosa