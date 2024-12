Dalle tasse al sostegno sul caso Beko. Consiglio comunale a Grottammare

Il 2025 non porterà aumenti di spesa per i cittadini grottammaresi. Imposte e tariffe bloccate, questo prevede il documento che il consiglio comunale si appresta a visionare nell’assise di domani pomeriggio alle ore 16.30. Le iniziative dei gruppi consiliari aprono l’ordine del giorno con i seguenti argomenti: Interrogazione su richieste per Via Manzoni (gruppo consiliare ’Fratelli d’Italia’); Mozione su misure di parcheggio non rispettate (gruppo consiliare ’Città Unica’); Mozione su mancato calcolo del contributo straordinario su una variante parziale al Prg in via Cilea (gruppo consiliare ’Città Unica’); Interrogazione su gara di appalto per gestione servizi Asp ’Contessa Maddalena Pelagallo’ (gruppo consiliare ’Grottammare C’è’); Interrogazione su criticità pedonale in Via Ischia I, in prossimità dell’impianto di pattinaggio (gruppo consiliare ’Grottammare C’è’).

I lavori proseguiranno con la discussione di una proposta di sostegno alla comunità di Comunanza, sulla quale incombe il licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Beko Europe, con inevitabili ripercussioni sull’indotto. I consiglieri affronteranno quindi una serie di delibere legate al bilancio di previsione e all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027. Tra i punti all’ordine del giorno: la verifica delle aree e dei fabbricati destinati a residenza, attività produttive e terziarie, con i relativi prezzi di cessione per il 2025; alcune modifiche all’Imu, necessarie per adeguarsi alle disposizioni legislative. Le variazioni riguardano sia l’applicazione delle aliquote differenziate, sia l’aggiornamento del prospetto delle aliquote da inviare al sito del Federalismo Fiscale. Il Consiglio comunale terminerà con l’analisi delle previsioni finanziarie per il triennio 2025-2027.

Marcello Iezzi