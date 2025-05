"Dall’erba delle aiuole alle strisce. In centro tanti casi da risolvere"

‘L’erba è alta ormai lo so’ recitava una canzone di Battisti: a San Benedetto invece l’unica a non saperlo è l’amministrazione comunale. È con il sorriso a denti stretti che Emanuela Carboni lamenta lo stato di arredi e servizi in una delle zone più importanti e vitali della riviera: una situazione da risolvere perché non sfoci nel puro degrado.

"Nel centralissimo viale De Gasperi, dove transitano centinaia di persone ogni giorno, l’erba delle aiuole è altissima, l’asfalto dissestato e i cestini portarifiuti sono quasi inesistenti – attacca la consigliera di minoranza – Stessa situazione, se non peggiore, nella parallela via Piemonte, dove le strisce pedonali non si vedono quasi più. Questo solo per fare l’esempio di due arterie principali della città, ma di esempi, da nord a sud della città, se ne potrebbero fare tanti".

Un focus particolare viene dedicato allo stato dell’area pedonale che connette il liceo classico al liceo scientifico. In generale, Carboni chiede maggiore attenzione per la strada in cui si trova, peraltro, anche la sede del comune. "Nel corso dell’ultimo consiglio comunale ho rivolto un appello al sindaco e all’assessore di riferimento – conclude la consigliera – affinché si provveda al più presto al rifacimento della segnaletica".