Dall’estetista alla commessa

Alla voce ‘lavoro dipendente’ sono diversi gli annunci nella Provincia di Ascoli. A San Benedetto del Tronto, si ricerca un’addetta alle vendite per gli abiti da sposa e cerimonia. Si richiede esperienza pluriennale nel ruolo. Ancora, si ricerca banconista pasticceria con esperienza nel ruolo. Un’altra proposta: si ricerca contabile con esperienza nel ruolo (contabilità generale, fatturazione, customer service). Si ricerca anche un addetto o addetta alle pulizie con esperienza pluriennale nel ruolo, automunitoa. Si ricerca ancora un’estetista con esperienza pluriennale nel ruolo e che sia in possesso del diploma della scuola di estetista. Per questi annunci, per avere informazioni o inoltrare la propria candidatura è necessario fare riferimento al centro per l’impiego di San Benedetto (email: centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it; telefono: 0735655600). Ad Ascoli si ricerca, invece, montatore di infissi, preferibilmente con esperienza. Si propone un contratto a tempo determinato e pieno per le sedi di lavoro sia di Ascoli che di San Benedetto. Infine, si ricerca fabbro, preferibilmente con esperienza, per azienda di costruzione e messa in posa porte e infissi, con contratto a tempo determinato e pieno sia per Ascoli che San Benedetto. Per questi annunci il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli (l’email a cui bisogna rivolgersi è: centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it; telefono: 0736352800).