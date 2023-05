Dall’ex mattatoio a palazzo Calisti Le opere in programma a Rotella

Una stagione estiva all’insegna delle opere pubbliche, quella che si appresta a vivere il borgo piceno di Rotella. Tanti, infatti, sono i lavori previsti in paese nel corso delle prossime settimane, promossi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Borraccini. A cominciare, ad esempio, dalla riqualificazione dell’ex mattatoio comunale e dell’area adiacente, nonché dalla ristrutturazione del palazzo ex Calisti. Tra gli interventi segnati in agenda, con la penna rossa, c’è anche quello relativo alla ristrutturazione del Dancing Oasi, nonché il consolidamento della scarpata e della circonvallazione nord. È stato già avviato, invece, il cantiere che riguarda il rifacimento di piazzale Europa, che dunque avrà un look completamente nuovo e rappresenterà sicuramente uno splendido biglietto da visita per Rotella.

"Tutti questi lavori – conferma il primo cittadino Giovanni Borraccini –, rappresentano una grande opportunità di rinnovamento per un paese che diventerà sempre più accogliente, moderno e sostenibile. Terremo informati tutti i cittadini sull’andamento dei diversi interventi e, ovviamente, ci scusiamo sin da ora per i disagi attuali e futuri che purtroppo verranno causati dai cantieri allestiti sul nostro territorio".

m.p.