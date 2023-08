Dall’ex Sgattoni a via Mare: cosa non va

Se una piuma, come quella che volteggia all’inizio di ‘Forrest Gump’, proponesse all’ignaro spettatore una veduta a volo d’uccello di San Benedetto, cosa mostrerebbe? Certamente un lungomare affollato, e un traffico quotidianamente debordante, luci della sera sul mare e, a pochi passi dal centro, la campagna che accenna l’entroterra Piceno. Per una cartolina non c’è male, ma se poi si volesse approfondire, si troverebbero spunti di riflessione in ogni latitudine cittadina. Di problemi da risolvere, per rendere San Benedetto adeguata alle sue stesse ambizioni, ce ne sono ovunque, e affondano le radici nel tempo che fu: l’amministrazione comunale, prima o poi, dovrà mettervi mano se non vuole che la sua impronta sulla riviera venga spazzata via dalla prima marea. A cominciare da nord, dove ogni iniziativa pubblica di riqualificazione dell’ex fabbrica Sgattoni pare essere naufragata: mesi fa, veramente, il vicesindaco Capriotti prese contatti con il titolare dell’immobile, ed emerse che un progetto di messa a norma dell’area era pronto per essere discusso. Da allora però il tutto non ha avuto alcuno sviluppo, e a questo punto viene da chiedersi quanti anni debba attendere il quartiere San Filippo prima di veder rinnovato il proprio scenario. L’edificio, va detto, è una proprietà privata, ma il comune potrebbe ugualmente, come detto in passato, accantonare fondi per rimettere in sesto l’area, qualora un’eventuale ordinanza non venisse eseguita.

E a sud? A Porto d’Ascoli la grana da risolvere è il sottopasso di via del Mare, ma anche il suo restyling pare non si debba fare, almeno non nei prossimi anni. Anche qui, inizialmente, l’amministrazione comunale aveva preso contatti con Rete Ferroviaria Italiana, tramite il senatore Giorgio Fede, e sembrava essersi aperto uno spiraglio per eseguire l’opera in abbinamento a lavori sul tracciato di Pescara. Oggi però, tutto tace nuovamente, e nessuno sembra realmente interessato a portare avanti un’interlocuzione con Rfi. Le opere da citare sarebbero moltissime, ma questi due ‘colossi’ hanno già messo in difficoltà non pochi sindaci: il problema è che, se non si trova una soluzione cercando di intessere rapporti con gli interlocutori del caso, la città dovrà aspettare altri decenni prima di vedere un qualsiasi risultato. C’è da dire che l’attuale coalizione sta mettendo mano ad ‘incompiute’ importanti, come la palazzina di piazza Kolbe, il Ballarin, il lungomare e piazza San Pio X. Ma i punti di ingresso nord e sud della riviera non possono in nessun modo essere trascurati.

Giuseppe Di Marco