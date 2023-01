Dallo sport spinta al turismo, potenziamento per ’I Care’

Puntare sullo sport anche per investire nella promozione turistica. E’ questa l’idea dell’amministrazione comunale di Cupra che per destagionalizzare, si affida ad iniziative di grande richiamo, capaci di portare per alcuni giorni sulla propria riviera centinaia di sportivi. Nel cassetto ha anche progetti ambiziosi come la costruzione di un bel palazzetto dello sport che attende di essere finanziato. Intanto punta anche alla manutenzione e all’ampliamento delle strutture esistenti.

Dopo il campo di calcio e gli impianti del Circolo Tennis, nel mirino c’è il progetto di potenziamento del campo I Care. L’Ufficio Tecnico, a firma dell’architetto Luca Vagnoni, ha predisposto il progetto denominato "Manutenzione straordinaria e potenziamento del campo I Care con adeguamento dell’impianto alla pratica sportiva della Pallavolo. E’ prevista una spesa di 56.297 euro. Nell’impianto sportivo, che si trova sul lungomare centro a due passi dal mare, si praticano già gli sport di Calcio a 5, Pallacanestro e Pattinaggio artistico. Ora il Comune ha partecipato al Bando regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 20212025", che ha come obiettivo principale perseguire politiche orientate allo sviluppo del concetto di ‘sport per tutti’, cercando integrazioni concrete con le iniziative di diversi settori dell’amministrazione pubblica collegati alle attività sportive (sanità, istruzione e formazione, servizi sociali, turismo, politiche giovanili) al fine di porre in essere azioni congiunte ed integrate che dovranno avere come unico scopo il benessere del cittadino. Per i Comuni con più di 5 mila abitanti, come Cupra Marittima, è previsto un contributo pari al 60% del costo dell’opera, per cui la richiesta di finanziamento alla Regione è di 33.778 euro e il cofinanziamento del Comune sarà di 22.518 euro. Marcello Iezzi