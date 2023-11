Dallo stalking alle violenze: boom di casi

Particolare attenzione viene prestata dalla Procura di Ascoli alla violenza di genere su segnalazione di polizia e carabinieri impegnati a raccogliere denunce e a svolgere indagini. I reati riassunti nella terminologia oggigiorno sempre più famosa di "Codice Rosso" vengono trattati con sollecitudine, a tutela e protezione delle vittime. I dati sono purtroppo sempre alti. Nel 2023 (fino al 31 ottobre) sono stati 286 i reati da codice rosso dei quali si è occupata la Procura di Ascoli. Di questi 60 riguardano lo stalking, 3 la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, 57 maltrattamenti in famiglia, 11 per violenza sessuale, uno per atti sessuali con minorenni, uno per corruzione di minorenne, uno per violenza sessuale di gruppo; sono stati 128 i casi di lesioni personali. In 21 casi i responsabili sono ignoti, in 265 sono noti. Nel corso dell’anno sono state richieste 39 misure cautelari per codice rosso: 4 in carcere, 3 ai domiciliari, 8 allontanamenti dalla casa familiare, 22 divieti di avvicinamento alla vittima e 2 divieti di dimora. Nel 2022 sono stati 293 i reati di codice rosso, di cui 20 a carico di ignoti. Sono stati 62 i casi di stalking, 3 quelli di diffusione di video a sfondo sessuale, 62 maltrattamenti in famiglia, 21 violenze sessuali, 9 atti sessuali con minorenni, 3 per corruzione di minorenne, 2 per corruzione di minorenne, 115 per lesioni personali. Durante il 2022 sono state 31 le misure cautelari chieste dalla Procura: 4 in carcere, 6 di allontanamento dalla casa familiare, 20 divieti di avvicinamento alla vittima, un divieto di dimora.

Andando a guardare l’andamento del 2021, i casi di reati da codice rosso sono stati 274 di cui 131 riguardano le lesioni, 48 lo stalking, 7 la diffusione illecita di immagini private, 43 maltrattamenti in famiglia, 14 casi di violenza sessuale. Inoltre, 4 fascicoli sono stati aperti nel 2021 per atti sessuali su minorenni e 3 per violenza sessuale di gruppo. Nel 2021 sono state 31 le misure cautelari chieste dalla magistratura ascolana. Per 4 destinatari è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per 3 gli arresti domiciliari. Sono stati emessi anche 8 provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, 14 divieti di avvicinamento alle vittime, un obbligo di versamento dell’assegno e un divieto di dimora. Complessivamente le richieste di misure cautelare firmate dalla magistratura ascolana diretta dal procuratore Monti sono state accolte, tranne due riguardanti la carcerazione; applicate misure di allontanamento dalla casa familiare, divieto di dimora e divieto di avvicinamento alla parte offesa. Peppe Ercoli