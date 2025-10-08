Dallo Yoga alla bici: weekend di benessere

Ecco ‘Vitamina N’: il weekend di benessere tra sport, natura e alimentazione consapevole, in programma sabato e domenica. Hanno partecipato l’assessore allo Sport, Nico Stallone, l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, il presidente della Virtus Coop Stefano Rosa, e i partner dell’evento: la Provincia Ascoli Piceno, l’Istituto Celso Ulpiani con la Dirigente Rosanna Moretti, il Club Alpino Italiano, Event Dom, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), la cooperativa ‘Integra’ con il presidente Fabio Bracchi, Us Acli Comitato Regionale Marche con il presidente Giulio Lucidi e l’azienda agricola ‘Case da Sole’.

L’iniziativa vuole promuovere stili di vita sani attraverso sport, natura e alimentazione, è rivolta a bambini, ragazzi e famiglie e mira a creare esperienze immersive che uniscono movimento, contatto con la natura e una consapevole buona alimentazione. Inserito nel quadro del ‘Piano regionale della Prevenzione 2020-2025’, il progetto troverà il suo momento centrale nel ‘Weekend del benessere’.

Fulcro della serie di appuntamenti sarà il Rifugio Paci di Ascoli, centro di educazione ambientale che ospiterà i laboratori e sarà il punto di partenza e arrivo dei percorsi a piedi e in bici. Ci saranno percorsi ‘Nordic Walking’ da Piazza del Popolo al Rifugio Paci, sia a piedi che in bici; percorsi ‘alla scoperta della caciare’ sulla Montagna dei Fiori a cura del partner CAI; Yoga e Tai Chi nel bosco nello spazio esterno del Rifugio Paci a cura del partner US Acli; e un percorso spirituale verso l’Eremo di San Marco e la Grotta del Beato Corrado a cura partner Event Dom.

L’assessore Attilio Lattanzi: "Ci saranno tante iniziative che si svolgeranno al Rifugio Paci e la conclusione sarà affidata poi ad un convegno in collaborazione con l’Ulpiani". Soddisfatto anche l’assessore Nico Stallone: "Stiamo cercando tutti insieme di permettere ad Ascoli di diventare sempre più città della qualità e del benessere".

Valerio Rosa