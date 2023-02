"Dall’orientamento sessuale all’aspetto fisico, i motivi scatenanti"

Sono le consulte studentesche provinciali, nell’ambito delle quali il bullismo e il cyberbullismo sono oggetto di attenzione, le promotrici dell’evento ‘Eroicamente insieme contro il bullismo’ in programma oggi, dalle 19, al teatro Ventidio Basso. Il primo momento sarà dedicato a una tavola rotonda nel corso della quale le componenti del mondo della scuola, i rappresentanti delle istituzioni e esperti qualificati si confronteranno sulle dimensioni del fenomeno e sulle azioni di contrasto. Seguirà, poi, il concerto dell’orchestra sinfonica delle scuole marchigiane ‘Eroica’ diretta da Luca Maria Testa. "Il bullismo è un tema abbastanza sentito e che ci ha accompagnati per tutto il percorso scolastico – dice il coordinatore regionale delle consulte studentesche, Francesco Sebastiani, studente del liceo ‘Leonardo da Vinci’ di Civitanova –. E’ un argomento su cui si fa, meno male, tanta sensibilizzazione e bisogna continuare a farla. Personalmente, fortunatamente, non ho mai assistito a episodi importanti di bullismo, ma sono a conoscenza di fatti che mi sono stati raccontati da persone che si sono trovate a dover fronteggiare situazioni del genere. Capita che uno studente venga messo all’angolo dal gruppo, nel bullismo prevale la logica del branco, o che venga preso in giro, o che venga isolato dal resto della classe".

"Ultimamente i motivi scatenanti di atti di bullismo – continua Sebastiani – sono l’orientamento sessuale, piuttosto che l’aspetto fisico, ma soprattutto la poca aderenza alla massa, il fatto che la vittima non segua la moda, o non faccia una serie di cose che per gli altri, la maggior parte, sono normali. Nel mio istituto che conta 1.650 studenti, ed è dunque molto numeroso, fortunatamente non ho sentito di troppi casi di bullismo, anzi direi di pochi. Per quanto riguarda i sondaggi, come ad esempio quelli fatti attraverso la piattaforma Elisa, è probabile che alcuni non abbiamo risposto sinceramente per paura di ripercussioni. Sono sì, dunque, dati importanti, ma rispetto alla totale popolazione studentesca sono parziali perché comunque sono il frutto di un sondaggio volontario. Per quanto riguarda, infine, l’appuntamento di domani (oggi ndr) ad Ascoli – conclude –, ribadisco che il bullismo è un tema sul quale è importante continuare a mantenere alta l’attenzione. Durante una riunione con l’Usr Marche abbiamo avuto l’occasione, come consulte, di confrontarci su questa tematica, e da lì è nata l’idea di organizzare questo evento che ci dà la possibilità di confrontarci con persone che lavorano su queste tematiche. L’evento nasce come richiesta, da parte di noi studenti, di una risposta a questo genere di problematiche". Sarà possibile seguire la diretta streaming accedendo al sito https:eroica.band.

Lorenza Cappelli