Dall’Ucraina al Pakistan gli artisti si incontrano per il progetto Sai

Artisti dall’Ucraina, dal Pakistan e dall’Italia si incontrano nel vicolo di piazza Dante Alighieri (vicolo degli artisti), di Grottammare, per una iniziativa di scambi culturali e di integrazione promossa nell’ambito del progetto di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo SAI "Together". Promossa dall’ente gestore Nuova Ricerca Agenzia Res, si terrà oggi e domani una mostra pittorica delle opere di Iryna Bykanova e degli operatori SAI Humayun Muhammad e Alessandra Marcianò. I quadri saranno esposti dalle ore 18 alle ore 24. "L’obiettivo del progetto di Grottammare è sempre stato quello di puntare molto sull’integrazione delle persone accolte – spiega il coordinatore Massimiliano Binari, nel presentare l’iniziativa - Ad oggi, la metà dei beneficiari ha un’occupazione lavorativa. Altro punto di forza del progetto è sensibilizzare la cittadinanza al tema dell’accoglienza, anche attraverso eventi culturali ed artistici come quello che si terrà nel vicolo degli artisti in questi due giorni. Attualmente, il progetto di accoglienza di Grottammare assiste 35 persone, tra cui nuclei familiari con minori, provenienti da Ucraina, Bangladesh, Pakistan, Somalia, Camerun, Egitto, Tunisia, Ciad, Afghanistan.